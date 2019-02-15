الاتحاد الإفريقى ينشر بعثة لمتابعة الانتخابات في نيجيريا

أعلن الاتحاد الافريقى نشر بعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي ستجري غدا السبت في نيجيريا.
وذكر الاتحاد الافريقي، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن البعثة التى يترأسها رئيس وزراء اثيوبيا السابق هيليماريام ديسالين ستضم 50 عضوا من بينهم مفوض الشؤون السياسية بالاتحاد الإفريقي ميناتا ساميت سيسوما، وسيتم نشرها فى أجزاء مختلفة من البلاد استعدادا للانتخابات العامة.
وأضاف أنه تم نشر البعثة من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بدعوة من الحكومة النيجيرية واللجنة الانتخابية، وكجزء من التزام مفوضية الاتحاد الأفريقي بدعم العمليات الانتخابية ذات المصداقية والشفافة والشاملة في الدول الأعضاء الاتحاد الافريقي.
وأوضح الاتحاد أن البعثة ستعلن فى نهاية مهمتها تقريرها حول سير الانتخابات أمام وسائل الإعلام.
وتهدف بعثات الاتحاد الافريقى لمتابعة الانتخابات إلى تعزيز الديمقراطية، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وبناء ثقة المواطنين في العمليات الانتخابية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. وتتوافق البعثات مع طموحات الاتحاد الأفريقي الواردة في أجندة 2063 ، ولاسيما فيما يتعلق بضمان الحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون في القارة.
ويعتبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في الدول الأعضاء أمرا بالغ الأهمية لتحقيق تطلعات الاتحاد الأفريقي وهدفه العام المتمثل في ضمان قيام قارة متكاملة ومستقرة ومزدهرة.
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