جوارديولا يُعلن الحرب على عمالقة أوروبا

يرغب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الحصول على خدمات المهاجم الاسباني الشاب "داني أولمو" لاعب دينامو زغرب الكرواتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناءًا على طلب بيب جوارديولا المدير الفني للفريق.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جوارديولا يريد ضم "أولمو" لصفوف مانشستر سيتي في الصيف المقبل، حيث يري أنه سيكون إضافة قوية لخط هجوم السيتي في الموسم المقبل، وطلب من إدارة ناديه تقديمًا عرضًا قويًا للظفر بخدمات اللاعب الشاب.

مهمة جوارديولا في الحصول على خدمات المهاجم الاسباني "داني أولمو" لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل رغبة قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد في ضم اللاعب، حيث عرض النادي الكتالوني 25 مليون يورو لضم "أولمو"، بينما رفع الريال عرضه إلي 26 مليون يورو.

كما أن هناك إهتمام قوي من أندية مانشستر يونايتد وايه سي ميلان وبايرن ميونيخ لضم "أولمو".

داني أولمو صاحب الـ20 عامًا يرتبط بعقد مع دينامو زغرب حتي صيف 2021.