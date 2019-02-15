راموس يغيب عن مباراة أياكس

نجح نادي ريال مدريد في تحقيق الفوز على فريق أياكس امستردام، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب "يوهان كرويف"، حيث أحرز أهداف الملكي كل من كريم بنزيما واسينسيو.
ويغيب سيرجو راموس لاعب نادي ريال مدريد، عن مباراة الإياب ضد اياكس على ملعب سانتياجو برنابيو، بعد حصوله على البطاقة الصفراء في مباراة الذهاب.
وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الماركا"، إن راموس تحدث مع دكة البدلاء بعد هدف أسينسيو الثاني، عن أنه يجب عليه الحصول على إنذار في تلك المباراة أم لا.
يذكر أن نادي ريال مدريد حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا أخر 3 نسخ من البطولة.
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