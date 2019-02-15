اليمن.. اتلاف آلاف الألغام والمتفجرات زرعها الحوثيون في الجوف

قام المركز التنفيذي التابع للبرنامج اليمني للتعامل مع الألغام، اليوم الجمعة، بإتلاف آلاف الألغام والعبوات الناسفة والبراميل المتفجرة التابعة للميليشيا الحوثية في محافظة الجوف.

وقال مدير البرنامج العميد ركن أمين العقيلي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن الفرق الهندسية التابعة للبرنامج العاملة في الجوف وبالتعاون مع المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) أتلفت كمية جديدة من الألغام والعبوات الناسفة تُقدر بالآلاف، وتشمل براميل متفجرة وألغاما مضادة للدروع وعبوات متفجرة وقذائف لم تنفجر، في ثلاثة مواقع بمديرية اليتمة.

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وأضاف أن عملية اتلاف الألغام والمتفجرات التابعة للحوثيين استغرقت يومين، بحضور قيادات عسكرية وأمنية ومدنية.

يذكر أن محافظة الجوف شهدت، الأربعاء الماضي، إتلاف نحو 868 لغمًا عقب نزعها من مناطق مختلفة.