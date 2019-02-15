عشرات الإصابات برصاص الاحتلال على حدود غزة

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء الجمعة، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار صوب عدد من المتظاهرين الذين توافدوا للحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، إن "20 فلسطينياً أصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الجمعة الـ 47 من فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار".

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وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن عشرات آخرين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضد المتظاهرين الفلسطينيين.

وقالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، إن "غزة لن تهدأ أبداً إلا إذا نالت حقوقها وحقوق شعبها كاملة في الحرية والتحرير والعيش بكرامة، وأنها ستقاوم الظلم بكل الوسائل المشروعة والمكفولة لها دولياً وإنسانياً من لأجل تحقيق أهدافها الوطنية".

وأضافت الهيئة، "نوجه التحية إلى الدول العربية والإسلامية التي تسهم في تخفيف الحصار عن شعبنا وإلى المنظمات الدولية والإنسانية التي تسعى لذلك"، داعية للسعي لاستدراك "الكارثة الإنسانية العبثية المفروضة على غزة".