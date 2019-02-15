الهلال يقيل "الزعفوري" ويعين الطريفي بدلًا منه

أعفى نادي الهلال السوداني، اليوم (الجمعة) المدير الفني، أيراد الزعفوري من منصبه، بسبب تراجع مستوى أداء الفريق داخليا وخارجيا. وكشف نادي الهلال عن التعاقد مع مدرب زامبي الجنسية ومن المقرر أن يصل خلال ساعات. Advertisements وأصدر مجلس أداره نادي الهلال قرار بتعيين ألطريفي الصديق رئيسا للقطاع الرياضي وعبدالمنعم جميل مديرا للكرة. وأوضح ان مساعد المدرب ومدرب اللياقة يتم اختيارهم عن طريق المدير الفني الجديد.

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