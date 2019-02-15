انقطاع كامل للتيار الكهربائي في السودان

أكد مركز التحكم القومي للشبكة القومية للكهرباء في السودان مساء اليوم (الجمعة) حدوث إطفاء كامل للشبكة بكل البلاد.
وقال المركز في بيان قبل قليل "بدا المهندسون والفنيون في إعادة تشغيل المحطات، وتغذية الشبكة وستكتمل تدريجيا".
وهي المرة الثانية خلال شهر يحدث انقطاع تام للكهربا في كل ولايات السودان، والمرة الخامسة منذ العام ٢٠٠٨.
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