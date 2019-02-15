الأمم المتحدة: لاجئو الروهينجا بحاجة لمليار دولار

طلبت الأمم المتحدة، الجمعة، 920 مليون دولار لتلبية احتياجات أكثر من 900 ألف لاجىء من الروهينجا في بنغلادش، فروا من العنف في بورما.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في بيان مشترك إن "هذه الأموال يفترض أن تسمح بمساعدة أكثر من 330 ألف لاجىء من البنغال أيضاً في وضع هش داخل المجتمعات المضيفة".

وتشكل المساعدة والخدمات الأساسية مثل المواد الغذائية والمياه ومنشآت الصرف الصحي والملاجىء، أكثر من نصف احتياجات التمويل هذا العام.

ويشمل هذا النداء قطاعات أخرى مثل الصحة وإدارة المواقع ونشاطات الحماية، وخصوصاً حماية الأطفال ومنع العنف الجنسي، والتعليم.

وتقول الأمم المتحدة إن "أكثر من 745 ألفاً من أفراد أقلية الروهينجا المسلمين فروا منذ أغسطس 2017 من ولاية راخين في بورما حيث يتهم الجيش بارتكاب تجاوزات وصفها محققو المنظمة الدولية بالإبادة.

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وحسب المنظمتين، انضم هؤلاء إلى "نحو 200 ألف شخص فروا إلى منطقة كوكس بازار بسبب دوامات عنف سابقة".

وهذا النداء الإنساني الذي أطلق الجمعة في جنيف إلى الدول المانحة للمنظمتين وبنغلادش، هو الثالث من نوعه.

وتم تمويل 69% من أصل 950 مليون دولار طلبتها المنظمتان العام الماضي.

وسمحت هذه الأموال بتحسين أوضاع اللاجئين الروهينجا.

وذكرت الأمم المتحدة أن انتشار نقص التغذية الحاد الذي بلغ مستويات هائلة في نهاية 2017 تراجع إلى دون عتبة الطوارىء من 19% إلى 12 %.

وقالت المنظمتان إن "الأمن الغذائي تحسن وتغطية اللقاحات ارتفعت إلى 89% وعدد النساء اللواتي يضعن مواليد في مراكز طبية أرتفع من 22 إلى 40 %".