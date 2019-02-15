مفاجأة.. يوفنتوس يقدم نجمه و44 مليون إسترليني مقابل "صلاح"

تلوح في الأفق صفقة تبادلية كبيري بين ناديي ليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لتقارير صحفية فإن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي، مقابل باولو ديبالا بالإضافة إلى دفع مبلغ مالي.

وقال صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، إلى أن عرض البيانكونيري المنتظر بحيث يعرض مبلغ الـ44 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى باولو ديبالا، مقابل الحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح، من الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.