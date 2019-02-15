تلوح في الأفق صفقة تبادلية كبيري بين ناديي ليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقاً لتقارير صحفية فإن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي، مقابل باولو ديبالا بالإضافة إلى دفع مبلغ مالي.
وقال صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، إلى أن عرض البيانكونيري المنتظر بحيث يعرض مبلغ الـ44 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى باولو ديبالا، مقابل الحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح، من الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. يوفنتوس يقدم نجمه و44 مليون إسترليني مقابل "صلاح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.