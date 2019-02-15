أول تعليق من فالفيردي بعد تجديد عقده مع برشلونة

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، إنه سعيد بين جدران البارسا، مشيرا إلى أنه يسعى لحصد البطولات مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية : "لدي راحة كبيرة بالعمل في البارسا، وأشعر بالراحة في التعامل مع اللاعبين الكبار داخل الفريق".

وأضاف : "اتمنى حصد جميع البطولات مع برشلونة هذا الموسم، واشكر إدارة البارسا علي ثقتها الكبيرة لقيادة الفريق في السنوات القادمة".

يذكر أن فالفيردي قاد فريق برشلونة في 96 مباراة بجميع البطولات، حيث حقق الفوز في 65 لقاء، وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، وتعادل في 22 مواجهة.