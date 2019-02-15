ترقب لإعلان أمريكي مهم بشأن سوريا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيصدر إعلاناً مهماً بشأن سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة بينما ينتظر الحلفاء الأوروبيون وروسيا كيفية تنفيذه للقرار الذي اتخذه في ديسمبر لسحب القوات الأمريكية من البلاد.

وقال ترامب خلال مناسبة في البيت الأبيض "لدينا الكثير من الإعلانات العظيمة التي لها علاقة بسوريا ونجاحنا في القضاء على الخلافة والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة".

وفي سياق منفصل، قال ترامب: "سأوقع على أمر بإعلان حالة الطوارئ الوطنية"، موضحاً أنه سيفعل قانون حالات الطوارئ الوطنية اليوم لبناء الجدار مع المكسيك.

وأشار ترامب إلى أنه يريد تحقيق الأمن على الحدود الجنوبية، ومواجهة التحديات الأمنية هناك، مضيفاً أنه يريد وقف تهريب المخدرات والبشر عبر الحدود الجنوبية.

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ومن جانبه، قال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني "بفضل هذا الاعلان سيحصل الرئيس على 8 مليارات لبناء الجدار على الحدود الجنوبية".

ويتطلع الرئيس لجمع 8 مليارات دولار وهو مبلغ أعلى بكثير عن 5 مليارات و700 مليون دولار طلبها البيت الأبيض في البداية لبناء الجدار على الحدود الجنوبية للبلاد.

وعلى صعيد آخر، أشاد ترامب مرة أخرى اليوم ، قبل أقل من أسبوعين من قمته الثانية مع كيم جونغ أون، بالإمكانات الاقتصادية "الهائلة" لكوريا الشمالية، وقال "نعتقد أنه لدى كوريا الشمالية والرئيس كيم إمكانات هائلة كقوة اقتصادية" مضيفاً أن "نتطلع إلى الأمام" للقاء الزعيم الكوري الشمالي في فيتنام يومي 27 و 28 فبراير.

وبشأن المحادثات التجارية مع الصين، أوضح ترامب أن "محادثات التجارة مع الصين "تسير بشكل جيد للغاية"، وإن الولايات المتحدة أكثر اقتراباً من أي وقت مضى من التوصل الى إتفاق تجاري "حقيقي" مع بكين يتيح تكافؤ الفرص للشركات الأمريكية"، مضيفاً أن "الرسوم الجمركية تؤذي الصين بشدة. هم لا يريدونها، وبصراحة فإننا إذا كان بإمكاننا إبرام اتفاق، فسيشرفي أن ألغيها".