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الداخلية الليبية تطلب من واشنطن تدريب الأمن

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برر وزير الداخلية الليبي المفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، الفوضى وانتشار السلاح في ليبيا، بضعف قواته وعدم خضوعها للتدريب المستمر.

 

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وناقش باشاغا بمقر البنتاجون في العاصمة الأمريكية واشنطن بحسب ما ذكرت صحيفة "المتوسط" الليبية، تدريب عناصر الوزارة والمساعدات الفنية التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة لليبيا في المجال الأمني.

 

وعقد باشاغا اجتماعاً مع قيادات من وزارة الدفاع الأمريكية، بحث خلاله ملف الإرهاب والجريمة المنظمة مع مكتب التحقيقات الفدرالي.

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