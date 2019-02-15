شاهد.. شقيقة وزير الخارجية البريطاني السابق تتعرى على الهواء

فاجأت المذيعة البريطانية راشيل جونسون ضيوفها والجماهيرالمتابعة مساء الخميس بخلع ملابسها احتجاجا منها على اتفاقية "بريكست" التي تخرج بموجبها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واتبعت راشيل، شقيقة وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، خطى الأكاديمية البريطانية فيكتوريا باتمان، أستاذة اقتصاد بجامعة كامبريدج، التي تعرت هي الأخرى الأسبوع الماضي خلال برنامج على "BBC Radio 4" احتجاجا منها على اتفاقية "بريكست".
وصدمت الخطوة التي أقدمت عليها المذيعة البريطانية الجمهور وزملاءها المشاركين في تقديم البرنامج الصباحي على قناة "سكاي نيوز"، بحسبما نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
هذا وكشفت المذيعة البريطانية في وقت لاحق أن ما ظهر على الشاشة لم يكن كما يبدو، حيث أنها كانت ترتدي "حمالة صدر" قصيرة.
ويبدو أن هذه الوسيلة للاحتجاج على بريكست، الغرض منها لفت النظر إلى أن بريطانيا سوف تتعرى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
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