وصول مساعدات إغاثية إلى سكان هجين في دير الزور السورية

دخلت قافلة مساعدات إغاثية، عبر ممر الصالحية على نهر الفرات إلى سكان منطقة هجين في ريف دير الزور الشرقي بالتعاون بين الحكومة والهلال الأحمر السوريين ومركز التنسيق الروسي.

وذكر وكالة "سانا" السورية، أن "شاحنات تحمل مواد إغاثية دخلت اليوم الجمعة عبر ممر الصالحية على نهر الفرات إلى منطقة هجين في ريف دير الزور الشرقي بالتعاون بين الحكومة ومنظمة الهلال الأحمر السوريين، ومركز التنسيق الروسي، وذلك للمرة الأولى بعد منعها عدة مرات من قبل القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية".

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ومنعت القوات الأمريكية وقوات "قسد"، في نهاية الشهر الماضي وفي الخامس من الشهر الحالي قافلة المساعدات الإغاثية من الوصول إلى سكان هجين.

وتقدم الحكومة السورية التسهيلات وتتعاون مع الجهات المعنية لإيصال المساعدات إلى المحتاجين والمتضررين من المعارك في مختلف المناطق، وأوصلت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في الـ6 من الشهر الجاري قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 133 شاحنة إلى المواطنين المهجرين بفعل الإرهاب في مخيم الركبان داخل منطقة التنف.