الحكم بالجلد والغرامة لقيادي بالمؤتمر الوطني سب العقيدة

أصدرت محكمة أم درمان، حكمًا بالجلد والغرامة لأحد منسوبي المؤتمر الوطني، بعد أن وجهت له تهمة سب العقيدة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلي إن المدعو الشيخ (ح) يعمل في احد منافذ توزيع الزكاة، جرت بينه وبين احد المستفدين من ديوان الكا مشاجرة، فمان كان من عضو الوطني إلا سب العقيدة للمواطن الذي دون بلاغا في مواجهته (سب العقيدة) تحت المادة (125).

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وقضت المحكمة بجلد وتغريم المتهم الذي دفع الغرامة البالغة عشرة ألف جنيه، ورفض أن يجلد متعللا بأنه مصاب بداء السكر، فطلب منه القاضي إحضار ما يثبت ذلك في جلسة تحدد لها اليوم الخميس وتم الإفراج عنه بعد سداد الغرامة.

الجدير بالذكر أن (الشيخ ح) احد ابرز قيادات المؤتمر الوطني وهو كذلك عضو باللجنة الشعبية بأحد الأحياء.