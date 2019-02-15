الظفرة يسعي لتجاوز عقبة العين الصعبة

يلتقى الظفرة على ملعبه ضيفه العين لحساب الجولة 15 من دوري الخليج العربي، في مواجهة متباينة الطموحات يسعى خلالها صاحب الأرض للفوز، من أجل تأمين موقفه مبكراً في المنافسة والتقدم نحو المنطقة الدافئة خوفاً من شبح الهبوط.

بينما يخطط الفريق الضيف للفوز واضعاً أمامه التتويج بلقب الدوري الذي يستهدفه منذ بداية الموسم.

ويمتلك الظفرة في رصيده 14 نقطة بالترتيب العاشر.

وتعرض الجولة الماضية للخسارة أمام المتصدر الشارقة، بعد أن قدم مباراة جيدة كان قريباً فيها من الفوز، لكنه عوض بعدها خسارته في منافسة كأس رئيس الإمارات أمام دبا بالفوز عليه 2-0، منحا الفريق بطاقة التأهل إلى نصف نهائي المنافسة، الشيء الذي منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء اليوم الذي يضع له اهتماماً متعاظماً.

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ويأتي العين برصيد 32 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وتعثر "الزعيم" على ملعبه في مباراة الجولة 14 بطريقة مفاجئة بالتعادل أمام الإمارات، ليعود بعدها ويحقق فوزاً ثميناً على الوحدة في مواجهة مؤجلة من الأسبوع 13 ليصحح بالنتيجة تعادله السابق.

وأكمل الفريقان تحضيراتهما للقاء اليوم بتدريبات قوية، ويأمل الظفرة بتحقيق مفاجأة جديدة هذا الموسم بعد أن نجح سابقاً في تحقيق انتصارات على الكبار الوحدة والجزيرة، خاصة أن النقاط تخطو به إلى الأمام بشكل جيد في الترتيب.