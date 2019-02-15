فلسطين ترفص عرضاً إسرائيلياً لربط الضفة بعواصم عربية

أكدت السلطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنها رفضت عرضاً إسرائيلياً لإنشاء خط سكة حديد بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948 وعدد من العواصم العربية.

وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، إن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي عرض علينا المشاركة في سكة حديد من جنين إلى حيفا ومنها إلى العديد من العواصم العربية ورفضنا ذلك رفضاً قاطعاً".

Advertisements

وأضاف الشيخ "لا للتطبيع قبل زوال الاحتلال الإسرائيلي ولا للحلول الاقتصادية التي تكرس الاحتلال".

وتعتبر السلطة الفلسطينية، هذه المشاريع بإنها حلول التفافية على إنشاء دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، وقابلة للحياة، وهو ما ترفض إسرائيل منحه للفلسطينيين.