أكدت السلطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنها رفضت عرضاً إسرائيلياً لإنشاء خط سكة حديد بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948 وعدد من العواصم العربية.
وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، إن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي عرض علينا المشاركة في سكة حديد من جنين إلى حيفا ومنها إلى العديد من العواصم العربية ورفضنا ذلك رفضاً قاطعاً".
وأضاف الشيخ "لا للتطبيع قبل زوال الاحتلال الإسرائيلي ولا للحلول الاقتصادية التي تكرس الاحتلال".
وتعتبر السلطة الفلسطينية، هذه المشاريع بإنها حلول التفافية على إنشاء دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، وقابلة للحياة، وهو ما ترفض إسرائيل منحه للفلسطينيين.
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين ترفص عرضاً إسرائيلياً لربط الضفة بعواصم عربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.