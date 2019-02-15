مصرع وإصابة (5) اشخاص بسبب فتاة بالجزيرة….

شهاب محمد - الخرطوم - الشرطة

الخليج 365:

لقى شخص مصرعه وأصيب (4) آخرون إصابات متفاوتة وذلك إثر اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بقرية أبو شنيب التابعة لوحدة المحيريبا الإدارية الحلاوين.

وتعود التفاصيل حسب صحيفة الإنتباهة، إلى أن إحدى الفتيات بالقرية تبلغ من العمر (14) عاماً تلقت اتصالاً هاتفياً من أحد الشباب طلب منها مقابلته فقامت الفتاة بالتحدث إلى ابن عمها وأخبرته بما حدث ليقوم ابن عمها بالاتصال بالشاب وطلب منه الحضور للقائه في مكان حدده له، وإثر ذلك شعر الشاب بأن ابن عم الفتاة ينوي إيذاءه، فطلب من شقيقه وبعض أبناء عمه مرافقته وبالفعل حمل أحد أبناء عمه سيفاً بينما حمل البقية العصي وذهبوا للقاء ابن عم الفتاة، الذي بدوره كان معه مجموعة من أبناء عمه، وهنالك وقع اشتباكات بين مجموعة الشاب وأهل الفتاة وأثناء الاشتباكات حاول ابن عم الشاب الذي كان يحمل سيفاً الاعتداء على ابن عم الفتاة إلا أن الضربة صادفت عنق شقيق الشاب وقريبهم الذي رافقهم فأدى لمقتله في الحال، ونجم عن الاشتباكات إصابة أربعة أشخاص وهرعت الشرطة إلى موقع الحادث وسيطرت على الأوضاع وهرب القاتل ويجري البحث عنه فيما ألقى القبض على (7) متهمين بينهم المصابون الأربعة ودون بلاغ بالأذى الجسيم والقتل العمد، ويجري البحث عن القاتل الذي قتل ابن عمه بضربة سيف دون قصد، وفي السياق سيطرت الشرطة على الأوضاع ووضعت قوات لمنع وقوع اعتداءات أو تجد الاشتباكات بين الفريقين.