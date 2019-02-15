قضية رجل الاعمال “سوداكال” .. المفاجآت.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سرد المفوض السابق للشاكي أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال تدوينه بلاغاً سابقاً في ذات الحيثيات الماثلة أمام المحكمة استنفد كافة مراحل التقاضي وشُطب في مواجهة المتهم لعدم كفاية الأدلة، وواصل الشاهد في سرد تفاصيل تُكشف لأول مرة حول ملف الاسترداد، مؤكداً أن ذات الشاكي المفوض في البلاغ تم ابتعاثه من الشاكي الإماراتي للخرطوم وأدلى بأقواله باعتباره محمود «شاهد الدفاع السابق» إلا أنه تفاجأ لاحقاً بأنه الشاكي المفوض وأدلى بإفادته أمام المحكمة كشاهد باسم غير اسمه الحقيقي.

طلب واستجابة

في السياق وافقت محكمة جنايات الخرطوم شمال على طلب ممثل الدفاع عن المتهم د.عادل عبدالغني، بعقد جلسة استثنائية لسماع الشاهد باعتباره شاهد الدفاع الثاني عن المتهم وفق نص المادة «140» من قانون الاجراءات الجنائية التي تتعلق بسلطات المحكمة في تقديم وتأخير سماع الشهود لظروف مرضية لزوجة الشاهد تستدعي مرافقتها لخارج البلاد بغرض العلاج.

وكيل سابق

وخلال الجلسة مثل شاهد الدفاع الثاني عزالدين ادريس محمد، امام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال مصعب محمد عبدالله، وقال بأنه قام بتدوين اجراءات قانونية بقسم شرطة الخرطوم شمال في مطلع العام 2007م بموجب توكيل من الشاكي رجل اعمال اماراتي في مواجهة المتهم «سوداكال» يدّعي فيه الشاكي باستيلاء المتهم منه على مبلغ «10» ملايين دولار سلمها له بغرض شراء فندق.

شطب البلاغ

وواصل شاهد الدفاع للمحكمة في سرد الوقائع حول البلاغ الذي دونه في مواجهة سوداكال عندما كان وكيلاً مفوضاً عن الشاكي الاماراتي، مبيناً بأنه دون البلاغ آنفاً لدى قسم الخرطوم شمال وتابع اجراءات المحاكمة بموجب التفويض حتى احيل الملف لمحكمة جنايات الخرطوم شمال واستمعت المحكمة وقتها لثلاثة شهود ابتعثهم الشاكي من الامارات، منوهاً الى أنه كان من بين الشهود الذين ابتعثهم الشاكي من إمارة دبي وادلوا باقوالهم امام المحكمة والذين من بينهم مفوض الشاكي الماثل امام المحكمة «واشار اليه بابهامه امام المحكمة، ولفت الشاهد الى ان مفوض الشاكي الحالي قد مثل امام محكمة اخرى في وقت سابق وأدلى باقواله باسم شاهد الدفاع الأول حول ذات الاجراءات، منبهاً الى أنه اكتشف لاحقاً بان الشاكي أدلى باقواله على اعتبار أنه محمود «شاهد الدفاع الأول» الا انه تفاجأ لاحقاً بأنه هو الشاكي المفوض الماثل امام المحكمة.

وكشف الشاهد للمحكمة بانه تم شطب دعاوى سابقة في محكمة اخرى في ذات البلاغ ضد سوداكال لعدم كفاية الأدلة، لافتاً الى انه وفور شطب اجراءات البلاغ اطلع الشاكي الاماراتي على تفاصيل قرار شطب الاتهام وبعث له صورة من قرار المحكمة، بعدها وجهه الشاكي بتدوين اجراءات طلب استرداد للمتهم للمحاكمة بالامارات وشطبت ايضاً لعدم كفاية الادلة.

قصة المساومة

وكشف الشاهد عن جلسة جمعته بالشاكي رجل الاعمال الاماراتي ومفوضه في البلاغ اضافة الى شاهد الدفاع الأول بالامارات، أكد الشاكي من خلالها بأنه دون اجراءات جنائية في مواجهة سوداكال ادعى من خلالها استيلاءه منه على مبلغ «20» مليون دولار بغرض المساومة من أجل الحصول على مبلغ «2» مليون دولار لشطب الاجراءات على ان يتم تقسيم المبالغ لاحقاً بينهم بالتساوي.

شطب دعوى مدنية

وأضاف الشاهد أن رجل الاعمال الاماراتي الشاكي بعد شطب المحكمة البلاغ المدون في مواجهة سوداكال باحتياله عليه طلب الاسترداد للمحاكمة بالامارات في ذات الاجراءات والتي كان فيها شاكياً مفوضاً بعد ان كلفه لاحقاً بتدوين دعوى مدنية في ذات الاجراءات لدى امارة دبي ايضاً تم شطبها بواسطة المحكمة لعدم كفاية البينات.

أعمال تجارية

وأكد الشاهد للمحكمة بأن علاقته بالشاكي (الاماراتي) بدأت منذ مطلع ديسمبر 2004م إبان عملهم في تجارة المركبات ما بين عمان والإمارات، منوهاً الى أنه استمر في التعامل مع الشاكي في تجارة المركبات وواصلا العمل بعمان حتى مارس 2005م وطوال فترة الثلاثة أشهر تلك ظل الشاكي متواجداً برفقته بعمان ولم يغادرها مطلقاً لدبي، في الوقت الذي أكد فيه أن الشاكي في بلاغه ادعى بأن سوداكال احتاله في يناير من ذات العام.

الشاكي (الخفي)

وكشف الشاهد عن مواجهة أجراها بين المتهم سوداكال وشقيقه برفقة الشاكي بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا، الا أنه تفاجأ لحظة سؤاله للشاكي عن معرفته بالمتهم وأكد له وقتها بأنه لم يتعرف عليهما، منبهاً الى أنه لم يخطره بأنه من التقى به سوداكال وشقيقه الا بعد أن غادر(الشاكي والشاهد) مقر اقامة سوداكال باحدى الفلل بالعاصمة الاثيوبية، مضيفاً بأنه تعجب من عدم معرفة الشاكي الاماراتي لسوداكال وشقيقه، لافتاً الى ان الشاكي وعقب ذلك شرح له بأن الدائن الحقيقي لـ»سوداكال» شيخة كلفته باتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة سوداكال باعتبار انه صاحب المبالغ موضوع البلاغ بموجب توكيل خطه الشاكي بيده دون اتباع الاجراءات الرسمية للوكالة.

قبول مستندات

وقدم محامي الدفاع مستنداً عبارة عن صورة من توكيل رسمي من الشاكي رجل الاعمال لشاهد الدفاع بمتابعة اجراءات قانونية في مواجهة المتهم اشرت عليه المحكمة بعد عرضه على الاتهام ولم يبدِ عليه اعتراض، فيما اعترض الاتهام على مستند الدفاع الثاني عبارة عن افادة بتدوين الشاكي دعوى مدنية في مواجهة سوداكال بالامارات باعتبارها مستند صورة وصادر من جهة أجنبية، الامر الذي لا يمكن مضاهاته والتمس استبعاده، فيما عقّب ممثل الدفاع د.عبدالغني بأن الصورة التي تحصل عليها الشاهد لا يمكن الحصول على اصلها باعتباره ليس طرفاً في الدعوى اما المتهم المطلوب استرداده ايضاً لا يمكنه الحصول على صورة من المستند لعدم ذهابه الى ابوظبي ولم يكن يعلم بوجود هذه الصورة بطرف الشاهد الا قبل يومين من تاريخ انعقاد الجلسة، اضافة الى ان قانون الاثبات يجيز قبول صورة المستند اذا كانت الظروف تشير الى صعوبة أو استحالة الحصول على أصل المستند وبعد الطلب والرد والتعقيب قررت المحكمة قبول المستند والتأشير عليه كمستند دفاع للاعتبارات التي قدمها ممثل الدفاع.