أربعينية ثورة.. بقلم النور احمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> أحيت إيران قبل أيام الذكرى الأربعين لقيام ثورتها الإسلامية التي اندلعت قبل أربعة عقود. وهذه فرصة لإعادة قراءة سر استمرار واحدةٍ من أبرز ثورات القرن العشرين ظلت قائمة، على الرغم من كل التحديات التي واجهتها، والتناقضات التي حملتها في داخلها منذ قيامها. وأيضاً لطرح السؤال بشأن مدى تـأثيرها على محيطها سلباً وإيجاباً. فبعد أربعة عقود على قيامها، مازالت الثورة الإيرانية تثير مخاوف أعدائها وشكوك خصومها، وفي الوقت نفسه تجد من يدافع عنها ويناصرها.

> مثل كل الثورات، كانت الثورة الإيرانية عند قيامها رومانسية، حملت معها آمالاً وأحلاماً كثيرة لشعب إيران، ولشعوبٍ كثيرة كانت واقعة تحت نير أنظمتها وظلمها، فنظام الشاه محمد رضا بهلوي الذي أسقطته الثورة الخمينية لم يكن بتلك الرومانسية التي يحاول اليوم بعضهم أن يصوّره عليها، فهو كان نظاماً قمعياً يعتمد على شرطة (السافاك) سيئة السمعة، بسبب ممارستها التعذيب والإعدام في حق معارضي النظام البهلوي. وعلى الرغم من أن إيران كانت تعتبر قوة عسكرية كبيرة في عهد الشاه الذي كان يطمح إلى امتلاك خامس أقوى جيش في العالم، إلا أن الشعب الإيراني كان يعاني من الفقر والتجهيل، بسبب استشراء الفساد وسوء التدبير.

> عندما قامت الثورة الإيرانية عام 1979م كان أول نجاحٍ يحسب لها أنها حرّرت شعبها من نظام ملكي مقيت ومخيف في الآن نفسه، لكنها أورثتهم نظاماً بشعاراتٍ برّاقةٍ لا يقل سوءاً عن النظام الذي جاء لتغييره. وككل الثورات، حملت معها شعاراتٍ كبيرة، وباعت لأتباعها آمالاً وطموحات تحطم كثير منها على صخرة الواقع العنيد، فالثورة التي جاءت للدفاع عن المستضعفين لم تسلم هي نفسها من الفساد الذي نخر عديداً من وعودها بمنح الإيرانيين مستقبلاً زاهراً.

> والثورة التي قامت من أجل تحرير الشعب هي نفسها التي بدأت بأكل أبنائها وتصفية حلفائها داخل صفوف الجيش، وبين القوميين واليساريين والشيوعيين. وطوال العقود الأربعة الماضية لم تتوان في قمع معارضيها، بمن فيهم أتباعها وأبناؤها ممن ينعتون إصلاحيين. وعملت على تقييد الحريات بكل أنواعها.

وفي المقابل، نجحت الثورة الإيرانية في فرض إيران على خريطة المنطقة قوة عظمى إقليمية لا يمكن تجاوزها في أية معادلة إستراتيجية. وعلى الرغم من حالة الضبط القوي والصارم التي يفرضها النظام على الدولة والمجتمع، تبقى إيران من الدول القليلة في المنطقة التي تعرف ما يمكن أن نسميها (ديمقراطية الملالي) التي تسمح بإجراء انتخاباتٍ حتى لو كانت شكلية، وتمنح للمرأة هامش حرية ومشاركة في الحياة العامة أكبر مما هو موجود في دول مجاورة، وتوفر لشعبها الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية في مجال التعليم والصحة، ما يضع الشعب الإيراني من بين الشعوب المحظوظة في المنطقة التي مازالت تحظى بخدمات مقبولة من الدولة.

> بعد مرور أربعة عقود على قيام ثورتها، فشلت حتى الآن كل المحاولات الخارجية لمواجهة إيران أو احتواء خطرها أو عزل نظامها، وما حصل هو العكس تماماً، فإيران هي التي استفادت من أخطاء أعدائها وخصومها في المنطقة، فخرجت منتصرة سياسياً من الحرب العراقية الإيرانية التي كان من نتائجها السلبية المباشرة إسقاط نظام صدام حسين، وتحطيم العراق، وتفكيك العالم العربي الذي مازال يعاني من آثار تلك الحرب المدمرة.

> وفي الحصيلة، إيران هي التي عرفت كيف تخرج مستفيدةً من كل الكوارث التي عاشتها المنطقة ومازالت، منذ احتلال الكويت إلى احتلال العراق، وغزو أفغانستان والحرب على الإرهاب، واستغلت ثورات الربيع العربي وتداعياتها لمد نفوذها ووجودها خارج حدودها، وبات تأثيرها اليوم حاضراً فعلياً في أربع عواصم عربية، هي بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء.

لقد نجحت الثورة الإيرانية في تحويل نقاط ضعفها إلى مصدر تستمد منه أسباب قوتها لإدامة وجودها، استعملت عزلتها لإحكام قبضتها على الدولة والمجتمع، بدعوى حماية مبادئ الثورة، ووفر عداء الغرب لها، وخصوصاً أميركا، الخطر الخارجي الذي تحتاجه الأنظمة القمعية شماعة لتعليق أخطائها وفشلها عليه، وفي الوقت نفسه، لفرض سيطرتها على شعوبها. وبعد مرور أربعة عقود على قيام ثورته، مازال النظام في طهران يلجأ إلى عمليات الحشد والتعبئة التي لم تعد الغاية منها استعراض العضلات، وإنما تم تحويها إلى أسلوبٍ مخيفٍ للحكم والتحكّم هو القائم اليوم في إيران.