استدعاء الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” مارك زوكربيرغ للتحقيق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ستطلب مجموعة من المحققين الدوليين، التي تحقق في نشر أخبار مزيفة، ومعلومات خاطئة، والتدخل في الانتخابات، شهادات عامة من قادة أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

فوفقا لقناة “سي بي إس” الأمريكية، فإن الجلسة الثانية ستعقد في 28 مايو/ القادم في أوتاوا. حيث ستدعو لجنة التحقيق الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، والرئيس التنفيذي لشركة “أمازون”، جيف بيزوس، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة “أبل”، تيم كوك، وآخرون للإدلاء بشهاداتهم.

وقد تم تأكيد القائمة من قبل الرئيس المشارك للجنة، وهو عضو البرلمان الكندي بوب زيمر. ووفقا للقناة، فإن القائمة تضم أغنى أثرياء العالم الذين يسيطرون على الشركات المهيمنة في مجال الحوسبة والشبكات الاجتماعية.

ويشار إلى أن مارك زوكربيرغ لم يحضر جلسة الاستماع الأولى، حيث كان هو الشخص الوحيد من القائمة الذي تم استدعاؤه إلى الشهادة الأولى.

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