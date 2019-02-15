قائد القوات الأمريكية يتبرأ من “قرار ترامب”: ما كانت هذه نصيحتي العسكرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القوات الأمريكية في العمليات ضد تنظيم “داعش” في العراق والشام، إنه ما كان لينصح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسحب القوات من سوريا في هذا التوقيت.

وأضاف فوتيل في تصريحات لشبكة “سي.إن.إن” الأمريكية: “ما كانت هذه نصيحتي العسكرية في هذا التوقيت، ما كنت لأقترح ذلك، وما كنت لأقدم مثل هذه النصيحة بصراحة”.

وتابع فيما يتعلق بـ”بقايا داعش”: “ما نريده هو أن يتمكن شركاؤنا من مواجهة داعش سواء أكانوا شركاءنا بالعراق أو قوات سوريا الديمقراطية”، لافتا إلى أن القوات التي تدعمها أمريكا بسوريا ليس بمقدورها الوقوف بمفردها دون مساعدة.

ويُذكر أن فوتيل وخلال الشهادة التي أدلى بها أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، قال إنه لم يُستشر بموضوع قرار الرئيس الأمريكي سحب القوات من سوريا والذي أعلنه في الـ19 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي الشهر الماضي أعلن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن أن عملية الانسحاب من سوريا بدأت، حسب ما أكد الناطق باسمه شون راين. لكنه لم يوضح إن كان يتحدث عن القوات الأمريكية فقط أم جميع قوات التحالف وكم من الوقت ستستغرق العملية.

سبوتنيك