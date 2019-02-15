الرئيس الإيراني روحاني: أمريكا والصهاينة أساس الإرهاب في المنطقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن أمريكا والصهيونية هما أساس الإرهاب في المنطقة وأن بعض الدول النفطية الإقليمية تقوم بتمويل “الإرهابيين”.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين يوم الخميس قبيل مغادرته إلى روسيا للمشاركة في اجتماع القمة الثلاثية في سوتشي مع نظيريه الروسي والتركي، قال الرئيس روحاني، بشأن العمل الإرهابي الذي استهدف حافلة للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان مساء الأربعاء: إن مثل هذه الجرائم لن تثني الإرادة الراسخة للشعب الإيراني العظيم، وسيواصل طريقه المنشود بكل قوة؛ بحسب وكالة “فارس” الإيرانية.

وتابع الرئيس روحاني، بشأن العمل الإرهابي، الذي استهدف حافلة للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان، مساء الأربعاء: “إن مثل هذه الجرائم لن تثني الإرادة الراسخة للشعب الايراني العظيم، وسيواصل طريقه المنشود بكل قوة”.

وتابع روحاني “إن الشعب الإيراني لن يستسلم أمام القوى الكبرى وقد وقف بوجه الإرهابيين العملاء منذ بداية الثورة الإسلامية، وسيواصل مكافحته لهم حتى يتم القضاء عليهم، وسنثأر بالتأكيد لدماء شهدائنا من هذه الزمرة العميلة”.

ودعا رئيس الجمهورية الإيرانية بعض دول الجوار إلى القيام بواجبها القانوني في إطار علاقات حسن الجوار، مؤكدا بأنه عليها عدم السماح للإرهابيين باستغلال أراضيها للقيام بأعمال إرهابية ضد جيرانها.

وفي معرض إشارته إلى قمة سوتشي، قال الرئيس روحاني: إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس بوتين، لحضور القمة الرابعة لرؤساء البلدان الثلاثة، إيران وروسيا وتركيا، مضيفا أن القمة الرابعة تأتي في إطار القضايا والأمن في المنطقة، ولا سيما القضية السورية.