الولايات المتحدة تفرض عقوبات على فنزويلا تستهدف خمسة أفراد بينهم وزير النفط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدرت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات تتعلق بفنزويلا في الوقت الذي تصعد فيه الضغوط على البلاد، وشملت العقوبات 5 أفراد بينهم وزير النفط الفنزويلي.

ونقلت “رويترز” عن وزارة الخزانة الأمريكية ، فإن العقوبات تستهدف خمسة أفراد هم:

“رافائيل إنريكي باستاردو مندوزا ، ومانويل ريكاردو كريستوفر فيغيرا ، وإيفان رافائيل هيرنانديز دالا، ومانويل سلفادور كيوفيدو فرنانديز (وزير النفط الفنزويلي) ، وهيلديمارو خوسيه رودريغيز موكورا”.

وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صرحت أمس الخميس، بأنه إذا قامت واشنطن بتطبيق ممارساتها تجاه أصول فنزويلا المالية، سيكون في هذه الحالة من الممكن تسمية هذه الممارسات بــ “اغتصاب القرن”.

وكبدت العقوبات الأمريكية فنزويلا منذ عام 2013 خسائر بقيمة 350 مليار دولار، وفقا لتقرير مركز أمريكا اللاتينية الاستراتيجي للسياسة الجغرافية.

وقال التقرير الذي نشر يوم الأحد 10 فبراير/شباط: “نتيجة المقاطعة المالية والتجارية المباشرة في فترة 2013-2017 تراجع الناتج المحلي في فنزويلا بنسبة 1.1-1.6 بالمائة، ما يعادل 245-350 مليار دولار أمريكي، والخسائر المتراكمة منذ 2013، تعادل 8.4 ألف إلى 12.1 ألف للشخص الواحد”.

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