عقوبات أمريكية على مسؤولين مقربين من مادورو

فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على 5 من كبار المسؤولين الفنزويليين المقربين من نيكولاس مادورو الذي وصفته بانه "رئيس فنزويلا السابق"، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة.
وشملت العقوبات قادة الاستخبارات والحرس الرئاسي والشرطة وشركة النفط الفنزويلية الذين وصفتهم وزارة الخزانة في بيانها بأنهم "منحازون للرئيس السابق غير الشرعي نيكولاس مادورو الذي يواصل اضطهاد الشعب الفنزويلي".
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