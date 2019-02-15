الشرطة العراقية تقطع الطرق المؤدية لساحة التحرير

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الجمعة، بأن القوات الأمنية قطعت جسر الجمهورية والطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لموقع "السومرية نيوز"، إن "قوات مكافحة الشغب وقوات أمنية قامت الجمعة، بقطع جسر الجمهورية والطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد". Advertisements وأضاف المصدر أن "ذلك جاء استعداداً لتظاهرة من المقرر انطلاقها في الساحة". يشار إلى أن بغداد ومحافظات عراقية عدة تشهد في يوم الجمعة من كل أسبوع تظاهرات احتجاجية للمطالبة بالقضاء على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وإجراء إصلاحات حكومية.

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