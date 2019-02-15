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ريبيري يتحدث عن الظلم الذي تعرض له في 2013

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أكد اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، أنه حتى اليوم يعتقد بأنه يستحق الكرة الذهبية، مشيراً إلى أنه في عام 2013 فعل كل شيء للحصول عليها.

 

وقال ريبيري في تصريحات لصحيفة "الليكيب" الفرنسية: "لم يكُن لدي شيء حتى أحسد أو كريستيانو، وفي تلك السنة قد حصلت على ضربة كبيرة في الرأس، والمركز الثالث كان شيء فظيع".

 

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يذكر أن فرانك ريبيري قد حل ثالثا في ترتيب الكرة الذهبية لموسم 2013، خلف اللاعب البرتغالي ، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

 

وحقق اللاعب الفرنسي في موسم 2013 الثلاثية مع نادي بايرن ميونيخ الألماني.

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