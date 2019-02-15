سولشاير يكشف عن خططه بعد الخسارة من باريس

وقال سولشاير خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تشيلسي: "نحن بحاجة للاستمرار في العمل على الطريقة التي نريد اللعب بها".
وأضاف: "نهجنا في المباريات لن يختلف، سندخل دومًا بعقلية إيجابية وهجومية".
وواصل: "شاهدت تشلسي أمام سيتي، الأخير اتسم بالنجاعة أمام المرمى لكن تشلسي يضم لاعبين مذهلين وكان بوسعهم ربما تسجيل هدفين أو ٣ في تلك المباراة. ستكون مباراة صعبة".
وتابع: "مازال لدينا خيارات هجومية، تدرب تشونج وجوميز معنا طوال الأسبوع، ثمة فرصة لمشاركتهما".
واكمل: "أبلى لينجارد ومارشيال بلاءً حسنًا بالسرعة التي يمتلكانها، ولكن سانشيز ولوكاكو لديهما مهارات مختلفة وبالتالي بوسعهما الآن أن يظهرا ما يستطيعان القيام به".
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