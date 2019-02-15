سولشاير يكشف عن خططه بعد الخسارة من باريس

أكد أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه لن يصيب فريقه الذعر بسبب خسارة مباراة، ولن تتغير عقليتهم ونهجهم الذي يدخلوا به المباريات.

وقال سولشاير خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تشيلسي: "نحن بحاجة للاستمرار في العمل على الطريقة التي نريد اللعب بها".

وأضاف: "نهجنا في المباريات لن يختلف، سندخل دومًا بعقلية إيجابية وهجومية".

وواصل: "شاهدت تشلسي أمام سيتي، الأخير اتسم بالنجاعة أمام المرمى لكن تشلسي يضم لاعبين مذهلين وكان بوسعهم ربما تسجيل هدفين أو ٣ في تلك المباراة. ستكون مباراة صعبة".

وتابع: "مازال لدينا خيارات هجومية، تدرب تشونج وجوميز معنا طوال الأسبوع، ثمة فرصة لمشاركتهما".

واكمل: "أبلى لينجارد ومارشيال بلاءً حسنًا بالسرعة التي يمتلكانها، ولكن سانشيز ولوكاكو لديهما مهارات مختلفة وبالتالي بوسعهما الآن أن يظهرا ما يستطيعان القيام به".