عاجل.. انقطاع الكهرباء في عدد من ولايات السودان

للمرة الثانية خلال شهر شهدت عدد من ولايات السودان انقطاع عام المحولات الكهرباء دون معرفة الأسباب. وانقطع التيار الكهربائي تقريبا في كل أحياء العاصمة الخرطوم قبيل دقائق من المساء.

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