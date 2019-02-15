عاجل.. ترامب يدلي بإعلان بشأن سوريا خلال الـ24 ساعة المقبلة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيدلي بإعلان بشأن سوريا خلال الـ 24 ساعة القادمة. كاء ذلك خلال كلمة للرئيس الأمريكي حول إعلان حالة الطوارئ.

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