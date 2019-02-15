الشرطة التركية تمنع تجمعاً تضامنياً مع نائبة كردية مضربة عن الطعام

منعت الشرطة التركية اليوم الجمعة تجمعاً لدعم نائب كردية مضربة عن الطعام منذ 100يوم تضامناً مع القائد التاريخي للتمرّد الكردي عبدالله أوجلان الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وكان من المفترض أن يتزامن التجمع الداعم للنائب المضربة عن الطعام ليلى غوفين مع الذكرى العشرين لإلقاء الاستخبارات التركية القبض على عبدالله أوجلان في كينيا.
وبدأت غوفين إضرابها في 8 نوفمبر استنكاراً لظروف احتجاز أوجلان.
ومنعت الشرطة في دياربكر تجمعات صغيرة مؤيدة لغوفين من الاقتراب من منزلها بغية التجمّع كما كان مقرراً.
ودعا حزب الشعوب الديمقراطي الذي تنتمي إليه ليلى غوفين إلى هذا التحرك، لكن لم يسمح سوى لمجموعة صغيرة من نوابه من الاقتراب من الحواجز التي أقامتها الشرطة.
وبحسب الحزب، فإن أكثر من 200 سجين ينفذون حالياً إضراباً عن الطعام للتضامن مع غوفين.
وقالت النائبة دياريت تاشديمير إن "تحديَنا الأكبر اليوم هو فعل ما أمكن لدعم هذه الإضرابات عن الطعام الهادفة إلى كسر العزل" الذي يخضع له عبدالله أوغلان.
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