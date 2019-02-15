تمكنت إندونيسيا من الضغط على أستراليا وحملها على التراجع عن قرار نقل سفارتها من تل أبيب لمدينة القدس، وعلى ضوء ذلك وقع البلدان اتفاقا للتجارة الحرة بينهما بمليارات الدولارات.
وأعلنت أستراليا بشكل رسمي في ديسمبر الماضي، تخليها عن فكرة نقل سفارتها إلى القدس، وأوضحت موقفها بشأن المدينة المقدسة، المتمثل في أن القدس الغربية هي عاصمة إسرائيل، وأنها لن تنقل سفارتها قبل التوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وعارضت حكومة جاكرتا بشدة الاتفاق مع كانبرا حول ملف التسهيلات الجمركية للبضائع الأسترالية للأسواق الإندونيسية، على خلفية إعلان رئيس وزراء أستراليا أسكوت موريسون، نيته نقل سفارة بلاده إلى القدس.
وهددت إندونيسيا بقطع علاقاتها التجارية مع أستراليا التي تقدر بحوالي 250 مليون دولار سنويا، وتسعى حكومة كانبرا لزيادة انفتاحها على السوق الآسيوي.
وعارض الكثير من المسؤولين في الحكومة الأسترالية فكرة نقل سفارة بلادهم من تل أبيب إلى القدس، وآخرهم وزير التجارة الخارجية الذي أعلن أن "مشروع نقل السفارة للقدس قد مات".
كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تثني أستراليا عن نقل سفارتها من تل أبيب للقدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.