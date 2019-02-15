اتفاقية بين جنوبي السودان وأفريقيا لصناعة النفط

اتفقت دولتا جنوب السودان وجنوب إفريقيا، على بناء مصفاة لتكرير النفط، يسمح لجوبا ببيع المنتجات إلى إثيوبيا والسودان وكينيا ويوغندا.

ووقع وزيرا النفط بالبلدين اليوم (الجمعة) بالعاصمة جوبا، على اتفاق شراكة للاستثمار في صناعة الطاقة.

وقال وزير البترول بجنوب السودان، حزقيال لول جاتكوث، وقعنا اتفاق تعاون بين شركتي النفط الوطنيتين في البلدين، بتمويل من صندوق الطاقة المركزي في جنوب إفريقيا".

وأشار إلى أن بلاده ستواصل استخدام خط الأنابيب عبر السودان، ولكن النفط الذي سيتم اكتشافه في الجزء الجنوبي، سيكون علينا إيجاد وسيلة لنقل النفط الخام، وهذا هو السبب في اتفاق الشراكة مع جنوب إفريقيا.

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وقال جاتكوث إن جنوب السودان سوف تكون مركزا للنفط في المنطقة والقارة ، وأن الاتفاق سيشهد قيام الدولتين بطرق بديلة لنقل نفطها الخام.

ومن جهته قال وزير الطاقة في جنوب إفريقيا، جيف رادابي، إن مصفاة النفط المخطط لها ستكون قادرة على إنتاج ما يصل إلى 60 ألف برميل من النفط يوميا وهذا هو السبب في أن الاستثمار مشروع ضخم.

وأعلن رادابي عن تقديم معمل للمعادن إلى وزارة البترول في جنوب السودان كجزء من التزام حكومته بالصفقة.

وأكد الوزير الجنوب أفريقي أن الاتفاقية تهدف إلى ضمان إرساء عملية السلام بالتنمية الاقتصادية من خلال استغلال الموارد النفطية من أجل ازدهار البلاد.