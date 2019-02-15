رئيس الزمالك لـ"محمد صلاح".. "خليك في النادي بتاعك"

انتقد رئيس الزمالك المصري، النجم محمد صلاح هداف المنتخب الوطني وليفربول، وذلك بعد تعليق الأخير على سلوك جماهير القطبين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وطالب رئيس الزمالك، نجم الريدز في تصريحات تليفزيونية بالتركيز مع فريقه قائلًا: " خليك في ليفربول بتاعك".

وأضاف: "صلاح لا يتناول طعامنا ولا يشرب ما نشربه، لذلك عليه ألا يتدخل في مثل هذه الأمور".

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صلاح نشر في وقت سابق تغريده عبر حسابه الشخصي "تويتر" تغريده انتقد فيها التراشق بالألفاظ بين جماهير الأهلي والزمالك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "تويتر" وذلك من خلال تدشين أكثر من هاشتاج لكل من جماهير القطبين للتعليق على الأزمات الأخيرة.

وعلق صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: " مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي يشتموا بعض طول الوقت".

وتابع: " هي خلاص حياتنا بقينا نصحي الصبح نشوف هنشتم بعض أزاي؟".