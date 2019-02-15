وأفادت صحيفة "الآس" الإسبانية، أن بيل قد لعب مرة أخرى في أمستردام أمام أياكس، وبدأ الويلزي على اليمين في الهجوم الثلاثي لريال مدريد، جنبا إلى جنب مع فينيسيوس وبنزيما، وهي مباراته الثانية في آخر ستّة مباريات والمرة الثانية يغادر بعد ساعة من اللعب.
ضد ألافيس في الدوري غادر الملعب في الدقيقة الثالثة 63. ضد أياكس، في 61 '. وفي كلتا الحالتين ،خرج بعد اداء سيء للغاية، دون الإضرار بصعوبة الخصم وإهمال الدفاع.
في أمستردام، سدد ثلاث مرات، من مسافات بعيدة، وبدون خطورة، وقدم 20 تمريرة صحيحة من اصل 28 تمريرة، وخسر 13 كرة واستعاد أربعة كرات. نعم، شوهد في الدفاع كثيرا، حيث فاز بما يقارب نصف المبارزات الـ 13 التي شارك فيها.
الحقيقة والنتائج تشير إلى أن بيل، في أربعة من المباريات الست الأخيرة دخل إلى الشوط الثاني: كان لديه 26 دقيقة ضد إسبانيول ، 23 'ضد جيرونا ، 26' ضد برشلونة و 33 'ضد أتليتيكو.
وفي اثنين منهم كان فعالاً في ذلك القسم الصغير الذي كان لديه: ضد إسبانيول سجل الهدف الرابع وسجل ضد أتليتيكو، وانهى المباراة 1-3 للريال، عندما ضغط أتليتي.
إذا كان هناك أي هدف لبيل: لديه 12 في أقل من 2000 دقيقة ، وهو ثاني هداف الفريق الثاني بعد بنزيما (19).
هذا ما يجب على بيل الاحتفاظ به،لا سيما وأن فينيسيوس قد اتخذ مكانه بالتأكيد (12 مباراة بالمركز الاساسي)على اليسار. بالإضافة إلى ذلك،يجب أن يتذكر ايضا أن أسينسيو يستعيد أفضل مستوى له، حيث أحرز هدف الفوز ضد أياكس في أمستردام ودائماً ما كان أفضل ما لديه لاختراق الجانب الأيمن.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: بيل مهدد بفقدان مركزه الأساسي مع ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.