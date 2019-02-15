تقارير: بيل مهدد بفقدان مركزه الأساسي مع ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، لا يصلح للمشاركة في المباريات كلاعب أساسي، بل كبديل.

وأفادت صحيفة "الآس" الإسبانية، أن بيل قد لعب مرة أخرى في أمستردام أمام أياكس، وبدأ الويلزي على اليمين في الهجوم الثلاثي لريال مدريد، جنبا إلى جنب مع فينيسيوس وبنزيما، وهي مباراته الثانية في آخر ستّة مباريات والمرة الثانية يغادر بعد ساعة من اللعب.