موجز "السودان 365".. التظاهرات مستمرة.. وتعديلات دستورية مرتقبة

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:





ارتفاع عدد القتلى إلى 32 في احتجاجات السودان

أعلنت الشرطة السودانية، في وقت متأخر من مساء الخميس، وفاة أحد أفرادها بمستشفى الشرطة، متأثرا بجروح أصيب بها خلال احتجاجات متفرقة في منطقة الصحافة، جنوبي الخرطوم.

وبذلك يكون عدد قتلى التظاهرات، التي اندلعت منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي، ارتفع إلى 32 قتيلا، بحسب إحصاءات حكومية.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية بوقوع إصابات وسط المتظاهرين ورجال الشرطة جراء الحصب بالحجارة، ومحاولة إعادة استعمال قنابل الغاز المسيل للدموع.

وذكر المتحدث باسم الشرطة “أصيب عدد من رجال الشرطة أثناء إزالتهم عوائق على أحد الطرقات، إصابات بعضهم بالغة.

وأشار إلى أن الشرطة فتحت بلاغات بحق عدد من المتهمين بتهم إثارة الشغب، والإخلال بالسلام العام، والإزعاج، وتسبيب الجراح العمد، ووصفت الشرطة المظاهرات بأنها تجمهرات بسيطة في مناطق متفرقة بالعاصمة.

تعديلات دستورية مرتقبة في السودان

أعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية في السودان، عن اجتماع في البرلمان يوم الأحد المقبل، لمناقشة إمكانية تعديل الدستور السوداني.

ووفق لقناة العربية السعودية، فإن اللجنة الطارئة، ستعقد اجتماعها في البرلمان، لمناقشة إمكانية تعديل الدستوري لمدة فترات الرئاسة من أجل بقاء البشير لما بعد 2020.

وتنتهي ولاية البشير الحالية بعد 2020، فيما وعد البشير مرات بأنه لن يترشح مجددا بعد انقضاء المدد المتاحة له، ووعد بتسليم السلطة لوجه جديد.

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وقالت اللجنة السودانية الطارئة أنه سيتم مناقشة التعديلات الدستورية لمد بقاء البشير لما بعد 2020 دون مزيد من التفاصيل.

مصرع شرطي في اشتباكات مع متظاهرين بالخرطوم

قالت وسائل إعلام سودانية، اليوم الجمعة، إن شرطيا توفي جراء اشتباكات مع متظاهرين أمس بالعاصمة الخرطوم.

وكانت السلطات السودانية هددت باتخاذ إجراءات قانونية بحق منظمي المظاهراتِ المناهضة للحكومة، واتهمتهم بالدعوة للعنف وتعريضِ أمن البلاد للخطر.

ويأتي التحذير غداة إعلان منظمي الاحتجاجات أنهم مصممون على مواصلة تحركهم حتى الاطاحة بالحكومة مستبعدين إجراء أي حوار.

وكان وزير الداخلية السوداني قد انتقد ما وصفها بموجة الكراهية في الشارع السودانى، داعيا في الوقت ذاته لفتح قنوات للحوار.

الشرطة تطلق الغاز لتفريق تظاهرات بالخرطوم

أطقلت شرطة مكافحة الشغب في السودان، الغاز المسيل للدموع بكثافة، اليوم (الجمعة) لتفريق العشرات من المتظاهرين بضاحية (بري) وسط الخرطوم.

وقال شهود عيان أن العشرات من شباب الحي، خرجوا في تظاهرة عقب الصلاة، يرددون هتافات تطالب برحيل الرئيس البشير عن السلطة.

واضافوا ان قوات الشرطة تلقي الغاز المسيل داخل المنازل، وافادت المصادر المحلية أن سيارات الدفع الرباعي محملة بالعشرات من قوات الأمن تجوب الشوارع وتحاصر المداخل الرئيسية للحي.