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بارتوميو يُعدد فوائد تجديد برشلونة لعقد فالفيردي

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أشاد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي الإسباني، بخطوة التجديد للمدير الفني للفريق إرنيستو فالفيردي، في ظل استقرار أوضاع الفريق تحت قيادته.

وقال بارتوميو في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "بتجديد عقد ارنستو فالفيردي نضمن استمرارية المدرب والشخص الذي يمثل قيم نادي برشلونة، ورؤية كرة القدم لدينا بطريقة ممتازة، نحن نشارك مشروعا رابحا للبارسا".

الجدير بالذكر أن فالفيردي يحظى بثقة وحب اللاعبين الكبار في النادي الكتالوني وعلى رأسهم ليونيل ، وهذا ما سرع من عملية تجديد العقود.

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