رشح تشافي هيرنانديز، نجم فريق السد القطري، فريقي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي. وقال تشافي في تصريحات صحفية :" أتوقع أن برشلونة و يوفنتوس سيلعبان نهائي دوري أبطال أوروبا هذه السنة وبرشلونة سيفوز باللقب". يذكر أن تشافي توقع تأهل اليابان وقطر إلى نهائي كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات وأن يفوز المنتخب القطري باللقب في نهاية المطاف، وهو ما تحقق بالفعل في النهاية حيث حقق منتخب قطر البطولة للمرة الأولي في تاريخه على حساب نظيره الياباني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشافي يتوقع نهائي دوري أبطال أوروبا (نهائي القرن) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.