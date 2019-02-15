الهند تستدعي سفير باكستان على خلفية هجوم كشمير الدامي

قال مصدر حكومي هندي إن نيودلهي استدعت سفير باكستان لديها اليوم الجمعة على خلفية الهجوم الدامي الذي استهدف قافلة عسكرية في إقليم كشمير يوم الخميس.
وذكر المصدر الهندي أن سلطات بلاده قدمت مذكرة دبلوماسية تطالب إسلام آباد بالتحرك ضد الجماعة المسلحة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.
وصرح المصدر بأن فيجاي جوكلي وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية استدعى سفير باكستان سهيل محمود و"قدم احتجاجا شديد اللهجة فيما يتصل بالهجوم الإرهابي في بولواما". هذا وقد أدانت باكستان الهجوم ونفت ضلوعها فيه.
جدير بالذكر أن جماعة "جيش محمد" التي تتخذ من باكستان مقرا لها، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة تقل جنودا هنودا على طريق سريع في كشمير يوم الخميس، وأسفر عن مقتل 44 منهم.
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