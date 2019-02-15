أومتيتي يزف بشرة سارة لجماهير برشلونة

أكد المدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، نجم فيرق برشلونة الإسباني، على اقتراب عودته للدفاع عن الفريق الكتالوني مرة أخرى، بعد غيابه الطويل بسبب الإصابة في الركبة.

وقال أومتيتي في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "أنا بخير ولم يتبق أمامي سوى القليل لكي أعود للعب، كل شيء يسير على ما يرام، أنا على وشك العودة".

وأضاف قائلاً: "الآن هناك العديد من المباريات المهمة في كل من الدوري والكأس ودوري الأبطال، وأريد أن أساعد الفريق، أتوقع أن أكون بحالة جيدة".