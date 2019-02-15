إجتماع سوداني أثيوبي بالخرطوم لمكافحة الجريمة والتعديات على الحدود

إكتملت ترتيبات عقد اجتماع تنسيقي بالخرطوم يجمع السودان وأثيوبيا في 23 من فبراير الجاري لبحث مكافحة الجريمة على الحدود وانفاذ برتكولات وقف التعدى على الشريط الحدودي بالبلدين.

وكشف د. عبد الكريم موسى عبد الكريم والي ولاية سنار عن لقاء جمعه بالسفير الاثيوبى تم فيه التباحث حول تأمين الشريط الحدودي للولاية مع الاقاليم المجاورة باثوبيا الى جانب اوضاع الجالية الاثيوبية بالولاية وتعزيز العلاقات بين البلدين، مبيناً أن الإجتماع ناقش التعديات فى بعض المناطق بالولاية حيث وقيام عدد من المواطنين الاثيوبيين بالزراعة فى حظيرة الدندر وهو مايتعارض مع القوانين والبروتكولات الموقعة بين البلدين فضلاً عن القوانين الدولية التى تمنع الزراعة فى هذة المنطقة .

ومن جهته كشف السفير الاثيوبى بحسب (smc) عن إجتماع سيضم الخبراء من الدولتين سيعقد لحل قضايا الحدود عبر لجنة الترسيم مشيداً بدور الجيش السودانى فى حفظ الامن على الحدود بين البلدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .