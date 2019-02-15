بالفيديو: احتفال نيمار المثير بفوز باريس سان جيرمان على مانشستر يونايتد

عبر النجم البرازيلي نيمار جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن فرحته الكبيرة بفوز فريقه على مانشستر يونايتد الانجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا. وتم تداول فيديو لنيمار أثناء متابعته للمباراة عبر شاشات التلفاز وقفز وفرح بصورة هيستيرية بأهداف فريقه بشباك العملاق الانجليزي. وبحسب موقع هاي كوره غاب نيمار عن المباراة بسبب الاصابة التي تعرض لها بالكاحل مؤخرا. الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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