حملات تفتيشية للصيدليات وشركات توزيع الأوية بكسلا

كشف المجلس القومي للأدوية والسموم عن إنفاذ زيارات ميدانية لولايتي كسلا والقضارف للوقوف على سير العمل الرقابي وفقا لقانون الأدوية واللوائح الصادرة بموجبه.

وأكد مدير الادارة العامة العامة للرقابة د. محمد بشير في تعميم صحفي اليوم إن زيارة ولاية كسلا بهدف متابعة بدء إجراءات الترخيص إلى جانب إنفاذ حملات تفتيشية على بعض الصيدليات وشركات توزيع الأدوية وفقا للقانون واللوائح الصادرة بموجبه.

وبحسب وكاة السودان للانباء أشار إلى تشكيل لجنة دائمة للترخيص بالولاية، لافتا إلى أن ولاية القضارف قد أكملت إجراءات الترخيص وقال إن وفد الرقابة قد اطمأن على سير العمل الرقابي بها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .