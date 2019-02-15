ايلا يعفي مدير عام التربية والتعليم

أصدر د. محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة اليوم القرار رقم ٦ لسنة ٢٠١٩م بتعيين الأستاذ فتح الرحمن السيد النزير مديرا عاما لوزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة. وكان د. محمد طاهر ايلا بحسب وكاله السودان للانباء قد أصدر القرار رقم ٥ لسنة ٢٠١٩م بإعفاء الأستاذ علي أحمد أبو كنان من منصبه مديرا عاما لوزارة التربية والتعليم بالولاية. الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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