البرلمان السوداني يعقد جلسة طارئة لمناقشة ترشيح البشير 2020

قال قيادي بارز بالحزب الحاكم في السودان، انه تمت دعوة طارئة للبرلمان للانعقاد الأسبوع المقبل، لمناقشة تعديلات دستورية تسمح للرئيس عمر البشير بالترشح لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المزمع إجراؤها 2020.
وقدم عدد من أعضاء الحزب الحاكم، في البرلمان، مقترح مشروع بإجراء تعديل في الدستور بان تكون فترة دورات الرئاسة لأكثر من دورتين.
وقال الفاضل حاج سليمان، يجب إتاحة الفرصة للبشير للترشح لدورة ثالثة حتى يتمكن م من إنفاذ مخرجات الحوار الوطني التي تم الاتفاق عليها.
ويشهد السودان احتجاجات واسعة تدخل يومها 59 تطالب برحيل الرئيس عمر البشير عن السلطة.
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