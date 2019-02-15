صدام قوي بين جروس ورئيس الزمالك

انتقد رئيس نادي الزمالك، السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بعد النتائج السلبية للفريق خلال الفترة الماضية.

وكان من ضمن الانتقادات التي وجهها رئيس الزمالك لجروس "وقفة الخط" للمدرب وعدم إعطائه تعليمات للاعبين خلال المباراة والصمت طوال الـ90 دقيقة.

رئيس الزمالك يرى أن جروس شخصيته ضعيفة على اللاعبين ولم ينجح في فرض السيطرة الكاملة عليهم ودلع بعض النجوم دون وجود عقاب صارم من جانب المدرب.