"صلاح" يعلن التحدي قبل مواجهة ليفربول وبايرن النارية

أعلن الدولي المصري محمد صلاح جاهزيته لموقعة ليفربول وبايرن النارية، الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. وقام الفرعون المصري على نشر صورة له، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر". وعلق الفرعون المصري على الصورة التي نشرها بإيموشن كرة القدم، وذلك قبل خوض مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، في دوري أبطال أوروبا.

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