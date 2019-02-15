الشرطة الروسية تحتجز مستثمراً أمريكياً بارزاً

احتجزت السلطات الروسية، مايكل كالفي، وهو مستثمر أمريكي بارز، وذلك وفقا لما قاله ممثل لشركة "بارينغ فوستوك كابيتال بارتنرز" التي يملكها كالفي، اليوم الجمعة.
وذكرت وسائل الإعلام الروسية الرسمية إنه "يشتبه في تورط كالفي في اختلاس 2.5مليار روبل (37 مليون دولار) من بنك فوستوشني إكسبريس".
وأكد بيان لشركة "بارينغ فوستوك كابيتال بارتنرز" نشرته على موقعها الإلكتروني، احتجاز كالفي وثلاثة آخرين من العاملين بالشركة بسبب نزاع مع البنك الروسي.
وأشار موقع الشركة إلى أن كالفي شريك بارز في الشركة منذ تأسيسها منذ 25 عاماً.
وتصف الشركة نفسها بأنها واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في الاتحاد السوفيتي السابق، ويبلغ رأسمالها 3.7 مليار دولار.
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