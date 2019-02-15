الشرطة تطلق الغاز لتفريق تظاهرات بالخرطوم

وقال شهود عيان أن العشرات من شباب الحي، خرجوا في تظاهرة عقب الصلاة، يرددون هتافات تطالب برحيل الرئيس البشير عن السلطة.
واضافوا ان قوات الشرطة تلقي الغاز المسيل داخل المنازل.
وافادت المصادر المحلية أن سيارات الدفع الرباعي محملة بالعشرات من قوات الأمن تجوب الشوارع وتحاصر المداخل الرئيسية للحي.
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