الشرطة تطلق الغاز لتفريق تظاهرات بالخرطوم

أطقلت شرطة مكافحة الشغب في السودان، الغاز المسيل للدموع بكثافة، اليوم (الجمعة) لتفريق العشرات من المتظاهرين بضاحية (بري) وسط الخرطوم.

وقال شهود عيان أن العشرات من شباب الحي، خرجوا في تظاهرة عقب الصلاة، يرددون هتافات تطالب برحيل الرئيس البشير عن السلطة.

واضافوا ان قوات الشرطة تلقي الغاز المسيل داخل المنازل.

وافادت المصادر المحلية أن سيارات الدفع الرباعي محملة بالعشرات من قوات الأمن تجوب الشوارع وتحاصر المداخل الرئيسية للحي.

