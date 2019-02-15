بالصور .. موكب الفتاة “الواحدة” يثير ضجة ..انا موكب أنا ثورة..و بنات الحلة كوزات عميلات..!!

خرجت فتاة سودانية في موكب احتجاجي ضد النظام السوداني ولكن هذه المرة “لوحدها في الموكب” حيث أثارت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة . وأظهرت الصورة فتاة سودانية تقف على طريق ذراعي بمنطقتها وهي ترفع لافته كتب عليها ( أنا موكب – أنا ثورة – تسقط بس ). وعلقت في لافتة أخرى قائلة : بنات الحلة كوزات عميلات رفضو يطلعو معاي .. تسقط_بس 14 فبراير 2019.



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